Kıbrıs Rallisi Kuzey Etabı iptal

Dört yıldır devam eden ve Lefkoşa’nın güney ve kuzeyini birleştiren Kıbrıs Rallisi bu yıl Lefkoşa özel seyirci etabı iptal edildi. Rum Otomobil Kulübü birçok iddialar ortaya atarak iptal gerekçelerini açıkladı.

Ralli camiasında büyük üzüntü yaratan olayın ardından, Başbakan Tufan Erhürman, siyasi girişim başladığını açıkladı. Erhürman'ın açıklaması şöyle: 2014'ten beri yapılan ve Lefkoşa'nın kuzeyiyle güneyini birleştiren Kıbrıs Ralli'sinin Lefkoşa özel seyirci etabının Güney Kıbrıs'ta faaliyet gösteren Kıbrıs Otomobil Kurumu'nun çeşitli iddiaları nedeniyle iptali gündemde. Bu önemli organizasyonun gerçekleştirilmesi için girişimlerimiz sürüyor. Dilerim bu tarihi hatadan dönülür.