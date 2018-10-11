Kıbrıs raporu 15 Ekim’de BM Güvenlik Konseyi’ne sunuluyor

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Kıbrıs raporu’nun 15 Ekim’de BM Güvenlik Konseyine sunulacağını açıkladı.

Dujarric Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada , BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un Kıbrıs konusunda ilgili tüm taraflarla istişareler yürüttüğünü ve Genel Sekreter’i görüşmelerine ilişkin bilgilendirdiğini söyledi.

Dujarric, Guterres’in rapor hakkında BM Güvenlik Konseyini de bilgilendireceğini ifade etti.

Kıbrıs raporu, 15 Ekim’de BM Güvenlik Konseyine Guterres tarafından sunulacak, 30 Ekim’de ise görüşülecek.

Raporun açıklanmasının ardından Guterres’in, Kıbrıs sorunu konusunda nasıl bir yol izlenmesi gerektiğine karar vermesi bekleniyor.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs raporunun ekim ayında açıklanmasıyla Rum lider Nikos Anastasiadis ile görüşmelerinin mümkün olduğunu belirterek, görüşmenin çok uzak olmayan bir tarihte gerçekleşmesini arzu ettiğini söylemişti.