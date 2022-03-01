Kıbrıs Rum Gazeteciler Birliği’nden Kişmir’e destek

Kıbrıs Rum Gazeteciler Birliği Başkanı Yorgos Frangos’un gazeteci, Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir’e yazdığı bir yazıdan dolayı dava okunması nedeniyle dün mahkemeler önünde düzenlenen destek mitinginde yer aldığı ve Rum Haber Ajansı’na açıklamalarda bulunduğu belirtildi.

Politis gazetesine göre Rum Gazeteciler Birliği Başkanı Frangos, kendilerinin “olması gerektiği gibi, Kuzey’deki Ağır Ceza Mahkemesi’nde bulunduğunu” söyledi.

Frangos, vatanı bütün olarak karşıladıklarını, bu nedenle, ifade özgürlüğü ihlal edildiği ve gazetecinin susturulmaya çalışıldığı zaman, kovuşturulan meslektaşlarının yanında olduklarını belirtti.

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01/03/2022 13:47