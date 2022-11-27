Kıbrıs Rum İlkokul Öğretmenleri Sendikası, KTÖS’ü ziyaret etti

Kıbrıs Rum İlkokul Öğretmenleri Sendikası (POED), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nı (KTÖS) ziyaret etti.

KTÖS’ten yapılan açıklamaya göre, POED Başkanı Myria Vassiliou ve eşliğindeki heyet, KTÖS Genel Merkezi’nde, KTÖS Yürütme Kurulu üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Kıbrıs’ın her iki kesiminde yer alan okullardaki var olan durumun, eğitimde yaşanan sorunların ve bu sorunlarla nasıl baş edildiğinin konuşulduğu toplantıda, okulların, eğitimcilerin ve öğrencilerin nasıl daha iyi koşullarda çalışmalarını sürdürebileceği üzerine fikir alışverişleri yapıldı ve alternatif öneriler ortaya konuldu.

KTÖS ve POED, mesleki gelişim ve barış kültürünü geliştirme hedefiyle, 2023 yılında öğretmenlere yönelik iki toplumlu atölye çalışmalarının, okul ziyaretlerinin, seminerlerin ve farklı temalar altında ortak aktivitelerin yer alacağı bir dizi etkinliği de planlayarak, bir etkinlik takvimi oluşturdu.

Yapılacak olan ortak etkinliklerin yakın zamanda tüm üyelerle ve toplumla paylaşılacağı bildirildi.

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27/11/2022 13:45