Kıbrıs Rum Tarafı, Kıbrıslı Türklere Teknik Destek Sağlayabilir

Rum müzakereci Andreas Mavroyannis, Suriye’deki bir elektrik santralinden Akdeniz’e sızan petrol nedeniyle Kıbrıs Türk tarafı ile temasa geçtiklerini açıkladı.

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31/08/2021

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Kıbrıs Rum Tarafı, Kıbrıslı Türklere Teknik Destek Sağlayabilir

Rum müzakereci Andreas Mavroyannis, Suriye’deki bir elektrik santralinden Akdeniz’e sızan petrol nedeniyle Kıbrıs Türk tarafı ile temasa geçtiklerini açıkladı.

Kıbrıs Haber Ajansı’nın haberine göre, Kıbrıslı Türklere, Suriye’den kaynaklı petrol sızıntısı konusunda bilgi verildi.

Haberde Kıbrıs Rum tarafı, Kıbrıslı Türklere teknik yardım ve destek sağlayabileceğini de ifade etti.

Rum müzakereci Andreas Mavroyannis, hükümetin bu konuda bilgi alır almaz Kıbrıs Türk tarafıyla temasa geçtiğini söyledi.

Haberde ayrıca Kıbrıs Türk tarafıyla dün iki kez temasa geçildiği ve ikinci temas kapsamında petrol sızıntısının Apostolos Andreas Manastırı’nın bulunduğu Karpaz yarımadasının doğu kıyısına bugün sabahın erken saatlerinde ulaşmasının beklendiği bilgisinin de verildiği belirtildi.

31/08/2021 14:06
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TAGS: Andreas Mavroyannis, Suriye, petrol
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