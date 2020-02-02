Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi EMITT Fuarı’na katıldı

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02/02/2020

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Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi EMITT Fuarı’na katıldı

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı  Ahmet Savaşan, 24. EMITT – Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’na katılarak, görüşmeler yaptı.

Konseyden yapılan açıklamaya göre, turizm profesyonelleri, alım heyetleri ve sektörün uzmanlarını bir araya getiren fuara katılan Ahmet Savaşan, sağlık turizmi alanında karşılıklı iş birliği olanaklarının geliştirilmesine yönelik olarak Meksika, Almanya, Sırbistan, İngiltere, Bulgaristan, Dubai, Japonya, Litvanya, Güney Kore, Endonezya, Hindistan, Özbekistan, Azerbaycan, Gine, Çin, Nepal, Kosova, Brezilya, Makedonya’nın da içinde bulunduğu 35 ülke temsilcisiyle bir araya geldi.

02/02/2020 13:05
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TAGS: Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi EMITT Fuarı’na katıldı, haber, kıbrıs,
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