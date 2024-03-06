Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Soruşturması: Bir Kişi Daha Tutuklandı

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06/03/2024

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Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Soruşturması: Bir Kişi Daha Tutuklandı

 Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından Güzelyurt’ta faaliyet gösteren Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesinde (KSTU) yürütülen soruşturma kapsamında bir kişi daha tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, zanlı E.K. (E-38), “Kamu Hizmetinde Görevli Kişinin İltimas Karşılığı Ödül Alması ve Görevi İhmal” suçlarından bugün Güzelyurt’ta mahkemeye çıkarılacak.

06/03/2024 10:56
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TAGS: haber, kıbrıs
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