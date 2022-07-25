Kıbrıs Şampiyonası tamamlandı

KKTC Atletizm Federasyonu tarafından ilk kez organize edilen Kıbrıs Şampiyonası 23-24 Temmuz tarihlerinde Lefkoşa Atatürk Stadı’nda yapıldı. Yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde yapılan yarışlarda kulüpler ve ferdi lisanslı sporcular yer alarak yarıştı. Yarışlar sonunda büyükler kategorisinde erkeklerde Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), kadınlarda Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) birinci olarak lig şampiyonluğunu da elde etti.

Özcihan ve Aydın en fazla puanı alarak para ödülünün sahibi oldu

İki gün gerçekleştirilen yarışlar sonunda Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAFF) puan cetveline göre yapılan puanlama sonunda kadınlarda ve erkeklerde en yüksek puanı elde eden sporcular da ödüllendirildi. Kadınlarda Tuğba Aydın, erkeklerde Taygun Artan Özcihan en yüksek puanı elde ederek 2 bin 500’er Türk Lirası para ödülünün de sahibi oldu. Atletizmde Kıbrıs Şampiyonası ile birlikte sezon da tamamlanmış oldu. İki gün süren organizasyon sonunda oluşan dereceler şu şekilde:

BÜYÜK ERKEK SONUÇLARI

Gülle atma

1. Hasan Caferoğlu (GAÜ) 10.30

2. Tolga Sağır (DAÜ) 9.92

3. Hüseyin Zekioğulları (Tüfekçi SK)

Yüksek atlama

1. Mehmet Baykent (GAÜ) 1.50

110 metre engelli

1. Mehmet Sakallı (GAÜ) 19.52

Sırıkla atlama

1. Burak Kırcal (Tüfekçi SK) 2.90

100 metre

1. Yiğitcan Hekimoğlu (GAÜ) 10.68

2. Taygun Artan Özcihan 10.85

3. Seyran Atanov (DAÜ) 12.56

400 metre

1. Demirhan Yüzüak (DAÜ) 54.73

2. Ömer Faruk Kıcım (Tüfekçi SK) 1:00.70

3. Mehmet Erduran (GAÜ) 1:04.81

Cirit atma

1. Alp Kardeş (GAÜ) 45.47

2. Ozan Yoran (Tüfekçi SK) 24.18

Uzun atlama

1. Burak Kırcal (Tüfekçi SK) 5.80

2. Hasan Kasap (Ferdi) 4.61

3. Mehmet Baykent (GAÜ) 3.96

1500 metre

1. Yusuf Gökalp (Ferdi) 4:12.65

2. Halil Efe İri (Tüfekçi SK) 4:31.63

3. Murat Ateş (GAÜ) 5:00.28

5000 metre

1. Eser Kurt 17:01.92

2. Ersan Çoker (GAÜ) 17:51.70

3. Tuğcan Özkızan 20.13.65

3000 metre engelli

1. Mehmet Sakallı (GAÜ) 11:16.53

2. Halil Efe İri (Tüfekçi SK) 11:19.73

4x100 metre

1. GAÜ (Yiğitcan Hekimoğlu-Taygun Artan Özcihan-Mehmet Erduran-Alp Kardeş)

2. Tüfekçi SK (Tunç Berk Sarı-Ömer Faruk-Halil Efe İri-Ali Dükyancı) 54.61

Çekiç Atma

1. Hüseyin Zekioğulları (Tüfekçi SK) 42.25

2. Hasan Caferoğlu (GAÜ) 16.59

Üç adım atlama

1. Ozan Yoran (Tüfekçi SK) 10.91

2. Mehmet Baykent (GAÜ) 10.65

400 metre engelli

1. Mehmet Sakallı (GAÜ) 1:03.94

2. Halil Efe İri (Tüfekçi SK) 1:04.09

200 metre

1. Taygun Artan Özcihan (GAÜ) 21.53

2. Demirhan Yüzüak (DAÜ) 24.80

800 metre

1. Ömer Faruk Kıcım (Tüfekçi SK) 2:17.32

2. Murat Ateş (GAÜ) 2:23.57

Disk atma

1. Burak Kırcal (Tüfekçi SK) 25.66

2. Tolga Sağır (DAÜ) 24.15

3. Alp Kardeş (GAÜ) 20.49

4x400 metre

1. GAÜ (Ersan Çoker-Mehmet Sakallı-Murat Ateş-Alp Kardeş) 4:08.17

2. Tüfekçi SK (Halil Efe İri-Özgü Özyiğit-Ömer Faruk-Ali Dükyancı) 4:10.42

3000 metre

1. Ersan Çoker (GAÜ) 10:20.88

2. Tuğcan Özkızan 11:17.59

3. İsmet Abbasoğlu (Tüfekçi SK) 11:33.94

BÜYÜK ERKEK GENEL PUANLAMA

1. Girne Amerikan Üniversitesi (8733 Puan)

2. Tüfekçi Spor Kulübü (6848 Puan)

BÜYÜK KADIN SONUÇLARI

Gülle atma

1. Merve Çubuk (DAÜ) 8.98

100 metre

1. Tuğba Aydın (DAÜ) 13.41

2. Azra Kızılbora 16.20

400 metre

1. Duygu Ağcabay (DAÜ) 1:13.91

Uzun atlama

1. Tuğba Aydın (DAÜ) 5.59

2. Sıla Okur (Ferdi) 3.93

1500 metre

1. Yağmur Bozoğlan (Ferdi) 5:45.40

2. Duygu Ağcabay (DAÜ) 5:55.94

3. Naile Günbay (Ferdi) 6:58.52

5000 metre

1. Gülseren Dayanık (DAÜ) 27:08.32

4x100 metre

1. DAÜ 0:54.15

2. Ferdi 1:04.55

Çekiç atma

1. Merve Çubuk (DAÜ) 20.32

Üç adım atlama

1. Tuğba Aydın (DAÜ) 12.23

400 metre engelli

1. Sefa Nur Şahin (DAÜ) 1:21.51

200 metre

1. Doğa Eren (DAÜ) 26.85

2. Sefa Nur Şahin 29.29

3. Narin Sevim 32.38

800 metre

1. Yağmur Bozoğlan (Ferdi) 2:39.34

2. Şafak Oy (DAÜ) 3:55.89

Disk atma

1. Merve Çubuk (DAÜ) 18.60

4x400

1. DAÜ 4:53.31

2. Ferdi 5:47.77

3000 metre

1. Gülseren Dayanık (DAÜ) 15:49.49

BÜYÜK KADIN GENEL PUANLAMA

1. Doğu Akdeniz Üniversitesi (7516 Puan)

U16 ERKEK SONUÇLARI

Gülle atma

1. Mustafa Çınar Akgöl (Elit Spor Kulübü) 12.36

2. Yılgar Yarış Doğaç 12.32

Yüksek atlama

1. Erdinç İnçay 1.40

100 metre

1. Ahmet Efe Kaptan (DAÜ) 12.44

Cirit atma

1. Musafa Çınar Akgöl (Elit Spor Kulübü) 29.46

Uzun atlama

1. Ramadan Coşkun 5.79

2. Musafa Çınar Akgöl (Elit Spor Kulübü) 4.76

1500 metre

1. Ahmet Atikoğlu (Ferdi) 4:53.37

200 metre

1. Ramadan Coşkun 25.41

2. Ahmet Efe Kaptan (DAÜ) 25.93

800 metre

1. Ahmet Atikoğlu (Ferdi) 2:19.16

U16 ERKEK GENEL PUANLAMA

1. Doğu Akdeniz Üniversitesi (977 Puan)

2. Elit Spor Kulübü (388 Puan)

U16 KIZ SONUÇLARI

Yüksek atlama

1. Özden Öztümen (Ferdi) 1.35

100 metre

1. Aslıhan Kandil 13.04

2. Laren Şeren 13.55

3. Nisan Atamen 14.39

400 metre

1. Ada Kafa 47.56

2. Rüya Sezai 53.44

3. Beyza Turan (DAÜ) 57.72

Uzun atlama

1. Ecem Nehir Çelik (Ferdi) 5.07

2. Berra Çokdal (Ferdi) 3.87

4x100 metre

1. DAÜ (Zeynep Turan-Rüya Sezai-Rüya Tamel-Beyza Turan) 1:04.27

Üç adım atlama

1. Ecem Nehir Çelik 10.59

200 metre

1. Aslıhan Kandil 27.10

2. Laren Şeren 28.29

3. Rüya Sezai (DAÜ) 30.76

U16 KIZ GENEL PUANLAMA

1. Doğu Akdeniz Üniversitesi (1401 Puan)

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25/07/2022 15:46