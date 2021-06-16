Kıbrıs Şarkıları müzik CD’si Tatar’a takdim edildi

“Kıbrıs Şarkıları- Bir Yeşile Bir de Sana Mecburum” isimli müzik CD’si müzik öğretmeni ve söz yazarı Şirin Zaferyıldızı tarafından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a takdim edildi.

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16/06/2021

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Kıbrıs Şarkıları müzik CD’si Tatar’a takdim edildi

Bestesi Kamran Aziz’e, sözleri Şirin Zaferyıldızı’na ait, opera sanatçıları ve müzik öğretmenleri tarafından seslendirilen , KKTC Cumhurbaşkanlığı’nın katkılarıyla hazırlanan “Kıbrıs Şarkıları- Bir Yeşile Bir de Sana Mecburum” isimli müzik CD’si müzik öğretmeni ve söz yazarı Şirin Zaferyıldızı tarafından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a takdim edildi.

linkedin sharing button  Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının bağrından çıkmış değerli besteleri ile gönüllerde taht kurmuş bir sanatçı olduğunu belirttiği Kamran Aziz’i rahmetle andı. Kıbrıs Türk müziği adına yapılan önemli bir çalışma olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, bu çalışmada emeği geçenleri tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, bu  çalışmaların örnek olması temennisinde bulunarak geçmişten gelen kültürün geleceğe taşınması, günümüzün ses sanatçıları ve söz yazarlarının yeteneklerini ortaya çıkararak Kıbrıs Türk kültürüne ve müziğine renk katmalarının, Kıbrıs Türk kültürünün bir tanıtımı olduğunu vurguladı. Sosyal medya ve internetin yaygınlaştığı çağımızda, yapılan çalışmaların izolasyonların engel teşkil etmeden dünyayla paylaşılabildiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, bu gibi çalışmaların Kıbrıs Türk halkının dinamik ve üretken yapısıyla bu topraklarda var olduğu mesajını vererek siyasi mücadelemize önemli katkı koyduğunu kaydetti.

16/06/2021 15:40
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TAGS: kıbrıs şarkıları, şirin zaferyıldızı, müzik cd, haberkıbrıs,
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