Kıbrıs Shops Edremit tamamlandı

Kıbrıs Devolopment Direktörü Harper Özbirim, Kıbrıs Devolopment şirketinin Edremit’te büyük bir başarıya imza attığını kaydetti. Kıbrıs Devolopment şirketi yaklaşık 6 ay önce aldıkları bir binayı geliştirip, yeni bir kimlik oluşturup ‘Kıbrıs Shops Edremit’ adını verdikleri projelerini tamamladı. Şirket, atıl bir durumda olan binaya vizyonlarıyla güncel bir yorum katıp daha kullanışlı ve çağdaş bir görünüm kazandırdılar. Kıbrıs Devolopment Direktörü Harper Özbirim, bina cephesine uyguladıkları kaplama tasarımı ile gün boyu farklı açılardan düşen güneş ışınlarının, farklı boyutlardaki karelerden süzülerek peyzaj alanında hoş yansımalar yapmasını hedeflediklerinden söz etti. Özbirim, binanın sade tasarımı ve beyaz rengiyle de bulunduğu ortamı domine etmeyen, aksine ortama sakin bir şekilde yerleşen bir tasarım anlayışını benimsediklerinin altını çizdi.

Engelsiz bir Kıbrıs Shops Edremit

Kıbrıs Devolopment Direktörü Harper Özbirim, Kıbrıs Devolopment’in her projesinde öne çıkan peyzaj tasarımı ve engelsiz çevre düzenlemesini Kıbrıs Shops Edremit’te de aynı hassasiyette uyguladıklarını kaydetti. Özbirim Kıbrıs Shops Edremit’in bölgeye ve ülkemize hayırlı olmasını diledi.