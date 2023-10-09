Kıbrıs Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Güneş’ten önemli açıklama

Kıbrıs Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Sami Güneş, yazılı bir açıklama yaptı, “Aslı astarı olmayan iddialarla başarılarımıza gölge düşürmeye çalışanlara rağmen, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yasal çerçeve dışına çıkmadan çalışmalarımızı yürüteceğimizden ve halkımıza her zaman en iyi hizmeti sunacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.” dedi.

İşte o açıklama:

Geçtiğimiz günlerde şirketin hissedarı ve Yönetim Kurulu Üyesi Okyay Nazım ile Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Aydınlık tarafından Kıbrıs Sigorta ile ilgili basına bazı asılsız bilgiler verilerek temelsiz iddialarda bulunulmuştur.

Söz konusu şahıslar kendilerine bilgi verilmeden kararlar alındığını iddia etmiştir. Bu iddia tamamıyla asılsızdır. Kıbrıs Sigorta Yönetim Kurulu toplantılarından iki gün önce tüm üyelere Whatsapp grubu üzerinden gündem ve karar üretilecek hususlar gönderilmektedir.

Diğer yandan direktörlerin aldığı ücretlerin keyfi olarak belirlendiği iddia edilmiştir. Direktörlerin ücretleri konusundaki kararlar, yanlış ve yanıltıcı iddiaları ortaya atan direktörlerin de hazır bulunduğu Yönetim Kurulu toplantısında oy birliği ile alınmıştır.

Ortaya atılan bir diğer asılsız iddia ise izaz ikramlar konusunda aşırı harcamaların yapıldığıdır. İzaz ikram kalemi harcamaları aylık ortalama 25 bin TL civarına denk gelmektedir ve bu büyüklükteki bir şirket için normaldir. Yapılan tüm harcamaların belgeleri de Kıbrıs Sigorta Muhasebe Bölümünde mevcuttur.

Yönetim Kurulu Başkanının, mesai saatleri içerisinde şirkete ait araçlardan birini kullanması belli ki bu çevrelerde rahatsızlık yaratmıştır. Bilinmelidir ki Kıbrıs Sigorta Yönetim Kurulu başkanımız, sadece Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmekle kalmayıp aynı zamanda tam zamanlı bir çalışan gibi Kıbrıs Sigorta’da mesai yapmaktadır. Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanının şirketimizle ilgili işleri yaparken şirketin araçlarından birini kullanması kadar doğal bir şey yoktur.

Buna ek olarak medyada yer alan reklam ve promosyonlarla ilgili kararların keyfi olarak üretildiği iddia edilmiş, reklam giderlerinin arttığı öne sürülmüştür. Bu iddiaların da asılsız olduğunu belirtir, reklam ve promosyon harcamalarında eflasyon dışına herhangi bir artış olmadığını ve olamayacağını belirtmek isteriz. Bu konudaki kararların tümü de Yönetim Kurulu tatarfından alınmıştır.

Son olarak Yönetim Kurulu Başkanının haber vermeden muhasebeden üç adet boş çek yaprağı aldığı iddiası tamamıyla gerçek dışı olmakla birlikte olgularla uzaktan yakından alakası yoktur. Söz konusu çekler, şirketin bir taşınmaz mal alımında pazarlık gücünü artırmak ve Yönetim Kuruluna sunulmak üzere hazırlık maksadıyla Genel Müdür tarafından doldurulup imzalanmış, taşınmaz mal alınmasından vazgeçilince çekler muhasebeye iade edilmiştir.

Kıbrıs Sigorta’nın yeni yönetimi olarak göreve başladığımız günden itibaren adaletli ve eşitlikçi bir yaklaşım sergilemiş, aldığımız sorumluluğun bilinciyle hareket ederek şirketi istihdam kaynağı olarak kullanmamış ve en ufak bir sapma olmadan yasaların çizdiği çerçevenin içerisinde hareket etmiş olduğumuzu vurgulamak isteriz.

Kıbrıs Sigorta’nın yeni yönetimi olarak göreve geldikten sonraki 10 aylık sürenin istatistiklerine bakıldığında, şirketi geçmiş yönetimin bıraktığı noktadan çok daha ileriye taşıdığımız görülecektir.

Göreve geldiğimiz dönemde poliçe adedi 6 bin 610 iken, şu anda 10 bin 369 adet poliçe yapılmıştır. 2022’de 11.2 milyon TL’lik hasar ödemesi yapılmış, bugün bu rakam 22.2 milyon TL’ye çıkmıştır. Yine göreve geldiğimiz zaman 23.2 milyon TL olan poliçe üretimi, 32.2 milyon TL artışla bugün 55.4 milyon TL’ye ulaşmıştır.

Maaş ödemeleri, enflasyona bağlı olarak 2.2 milyon TL artarak 8.7 milyon TL’ye ulaşırken acente sayısı 54’ten 66’ya çıkmış, sekiz tane acente ile yapılan görüşmelerde sona gelinmiş, son formalitelerin tamamlanmasının ardından acente sayımız 74’e çıkacaktır.

Şirketimizin brüt cirosu göreve gelmemizin 10 ay ardından 100’de yüzün üzerinde bir artışla 24.6 milyon TL’den 58.6 milyon TL’ye yükselmiştir. Buna ek olarak Tower Insurance ile yapılan görüşmeler sonucunda geçmiş yönetim tarafından Kıbrıs Sigorta’nın aleyhine hazırlanmış sözleşme fesh edilerek yeni bir sözleşme yapılmış ve böylelikle Kıbrıs Sigorta’ya 200 bin Euro ek gelir kazandırılmıştır.

Aslı astarı olmayan iddialarla başarılarımıza gölge düşürmeye çalışanlara rağmen, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yasal çerçeve dışına çıkmadan çalışmalarımızı yürüteceğimizden ve halkımıza her zaman en iyi hizmeti sunacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.