Kıbrıs Sosyalist Partisi 5’inci olağan kongresi yapıldı

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01/12/2019

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Kıbrıs Sosyalist Partisi 5’inci olağan kongresi yapıldı

Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP) 5’inci Olağan Kongresi, dün Basın Emekçileri Sendikası salonunda yapıldı.

KSP’den verilen bilgiye göre kongrede, işçi sınıfının daha iyi örgütlenmesi amacıyla bazı kararlar alındı.

Kararlarda Kıbrıs sorununun “burjuva emperyalist” çerçevede çözümünün mümkün olmadığı, tek çözüm yolunun “Anti-Emperyalist Birleşik Cephe Hükümeti’nin kurulmasıyla”  mümkün olacağı savunuldu.

Emperyalizmin insanlığı ve dünyayı yok edeceği, dünyanın kurtuluşunun sosyalizmle mümkün olacağı ifade edildi.

01/12/2019 17:16
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TAGS: Kıbrıs Sosyalist Partisi 5’inci olağan kongresi yapıldı, haber, kıbrıs,
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