Kıbrıs su yılanının yaşam alanı arttı

Güney Kıbrısta faaliyet gösteren Çevre grubu Terra Cypria'ya göre, Kıbrıs'ın eşsiz ancak nesli tükenmekte olan su yılanının (Natrix Natrix Cypriaca) yaşadığı yerler önemli ölçüde arttı.

Grup tarafından 2020 sonbaharında yapılan ve Perşembe günü yayınlanan bir araştırma, endemik su yılanlarının ilk kez Pedieos ve Gialia nehirlerinin yakınında bulunduğunu ve varlığının doğal yaşam alanlarından biri olan Serahis nehri yakınında arttığını ortaya koydu.

Çalışmanın başkanı Dr. Savvas Zotos, “Yılanın önceden bilinen ana dağılım alanları Paralimni gölü ve Maroullenas ve Serahis idi. Araştırmanın en önemli bulguları arasında, bazı örneklerin de genellikle Serahis nehrinde bulundukları yerden sekiz kilometre yukarı akışta bulunmasıydı” dedi.

Kıbrıs su yılanı ulusal ve AB yasaları tarafından korunmaktadır, ender bir türdür, endemiktir ve yalnızca Kıbrıs'ta bulunur.

Bir metreye kadar ulaşabilir ve tamamen zararsızdır. Tek savunması, yırtıcıların ona yaklaşmasını veya yakalamasını önlemek için bezlerinden bir sıvıdan hoş olmayan bir koku salgılamaktır. Zehri yoktur ve agresif değildir.

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22/04/2021 15:51