Kıbrıs Surf Casting Güney’de balık tutma yarışına katılıyor

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26/11/2024

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Kıbrıs Surf Casting Güney’de balık tutma yarışına katılıyor

 

Kıbrıs Surf Casting Kulübü, Güney Kıbrıs’ta 6-7-8 Aralık’ta gerçekleştirilecek Kıyıdan olta ile balık tutma yarışmasına katılacak.

Ogün Özgökçen ve Nuri Pastırmacı tarafından kurulan kulüp bundan önce de Türkiye’de bir çok yarışa katılarak dereceler aldı.

Mersin’de gerçekleştirilen yarımlarda 280 kişi arasında 5.’lik alan takım Aralık ayı başında da Güney’de bir çok ülkenin sporcuları ile birlikte yine derece kovalayacak.

26/11/2024 14:18
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TAGS: haber, kıbrıs
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