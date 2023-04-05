Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği başkanlığına yeniden Celal Bayar getirildi
05/04/2023
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği başkanlığına yeniden Celal Bayar, Genel Başkan Yardımcılığına ise Çetin Serez seçildi.
25 Mart'ta yapılan Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği olağanüstü genel kurulunda belirlenen yetkili organlar görev dağılımı yaptı.
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Sekreterliğine Yılmaz Hakverdi, Genel Sekreter Yardımcılığına Mustafa Balcıoğlu , Genel Saymanlığa Erdoğan Balcılar, Genel Sayman Yardımcılığına Mustafa Efe, Sosyal İşler Sorumluluğuna Dinçer H.Raif , Sosyal İşler Sor. Yardımcılığına ise Işılay Arkan getirildi.