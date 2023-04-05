Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği başkanlığına yeniden Celal Bayar getirildi

ads ads ads ads ads ads
05/04/2023

ads
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği başkanlığına yeniden Celal Bayar getirildi

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği başkanlığına yeniden Celal Bayar, Genel Başkan Yardımcılığına ise Çetin Serez seçildi.

25 Mart'ta yapılan Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği olağanüstü genel kurulunda belirlenen yetkili organlar görev dağılımı yaptı.

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Sekreterliğine Yılmaz Hakverdi, Genel Sekreter Yardımcılığına Mustafa Balcıoğlu , Genel Saymanlığa Erdoğan Balcılar, Genel Sayman Yardımcılığına Mustafa Efe, Sosyal İşler Sorumluluğuna Dinçer H.Raif , Sosyal İşler Sor. Yardımcılığına ise Işılay Arkan getirildi.

05/04/2023 16:09
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.