Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği etkinlik düzenleyecek

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı’nın 45’inci yıl dönümü münasebetiyle etkinlik düzenliyor.

Dernek Genel Başkan Yardımcısı Celal Bayar’ın verdiği bilgiye göre, Oktay Öksüzoğlu’nun sinevizyon gösterisinin sunulacağı etkinlik, 16 Temmuz Salı saat 10.00’da dernek gençlik merkezinde yer alacak

Bayar, etkinliğe tüm üyeleri ve halkı davet etti.