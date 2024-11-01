Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği ile Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Mücahitler Derneği ile Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre protokol, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar ile Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Toycan arasında imzalandı.

Açıklamada, “Protokole göre, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği üyelerine, onların çocuklarına ve torunlarına, ihtiyaçlı olanlara, ücretsiz tam burslu olarak dört öğrencinin öğrenimi sağlanacaktır.” ifadesine yer verildi. Protokolün bu doğrultuda panel, konferans, sergi, eğitim gibi çeşitli etkinliklerin düzenlenmesini öngördüğü de kaydedildi.