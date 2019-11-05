ad

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği: KKTC var oldukça Kıbrıs Türk’ünün Ecevit’e olan vefa borcu devam edecektir

 Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği 1974 Mutlu Barış Harekatı’nın yapıldığı dönemde Türkiye Başbakanı olan Bülent Ecevit’i rahmet, sevgi, saygı ve şükranla andı.

ads
05/11/2019
HK

ads
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği: KKTC var oldukça Kıbrıs Türk’ünün Ecevit’e olan vefa borcu devam edecektir

 Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği 1974 Mutlu Barış Harekatı’nın yapıldığı dönemde Türkiye Başbakanı olan Bülent Ecevit’i rahmet, sevgi, saygı ve şükranla andı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, bugünün Ecevit’in 13’ncü ölüm yıldönümü olduğu kaydedildi  ve “KKTC var oldukça Kıbrıs Türk’ünün Ecevit’e olan vefa borcu devam edecektir. Ruhu Şad olsun” denildi.

Göçmenköy’deki Ecevit anıtı önünde Ecevit’in anıldığı kaydedilen açıklamada,  Sönmezliler Ocağı tarafından düzenlenen törene muharip dernek temsilcilerinin yanı sıra  Bülent Ecevit Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin de katıldığı ifade edildi.

05/11/2019 15:38
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: bülent ecevit, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.