Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Yenerağralı'ya rahmet diledi

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14/12/2022

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Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Yenerağralı'ya rahmet diledi

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, TMT’de görev yapmış mukavemetçi mücahit Turgut Yenağralı’nın ölümü vesilesiyle bir mesaj yayımlayarak, Yenağralı’ya rahmet, ailesi ve yakınlarına da baş sağlığı diledi.

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkan Yardımcısı Celal Bayar’ın mesajı şöyle:

“Bir Mukavemetçi Mücahit arkadaşımızı daha kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. TMT’nin ilklerinden olan Turgut Yenağralı çok önemli görevlerde bulundu. Serdarlı  Sancağımızın  Serdar idi. Yaptığı hizmetleri unutulmayacaktır. KKTC bir sevdalısını daha kaybetti. Turgut Yenağralı’ya Allah'tan rahmet dileriz. Ailesi yakınları arkadaşları ve sevenlerinin başı sağ olsun”.    

14/12/2022 10:18
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TAGS: Turgut Yenağralı, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Yenerağralı’
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