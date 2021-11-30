Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’nden Anavatan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a açık teşekkür

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Anavatan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a açık teşekkür yayınladı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı zirvesindeki konuşmasında, Kıbrıs Türk halkının eşit egemenlik hakkının ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesine yönelik kardeş üye ülkelere yaptığı çağrı ve teşvikten dolayı Anavatan Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür edildi.

Açıklamada, “Tüm kardeş ülkelerce KKTC’nin çözüm vizyonunu ön yargısız değerlendirme ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nda gözlemci üye olan KKTC’nin maruz bırakıldığı tecritin hafifletilerek, spor, kültür, eğitim ve turizm alanlarında ilişkilerin geliştirilmesi çağrısında bulunmasından dolayı Erdoğan’a alenen en kalbî teşekkürler arz ederiz” denildi.

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30/11/2021 11:02