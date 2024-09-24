Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’nden CTP Genel Başkanına eleştiri

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkan Celal Bayar, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın, Sosyalist Enternasyonal toplantısına katılmak amacıyla New York’a gitmeden önce yaptığı açıklamaları eleştirdi.

Bayar, yaptığı yazılı açıklamada, Erhürman’ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs’la ilgili kararları ve İsviçre’de yer alan zirvedeki görüşmelerin kaldığı yerden sürdürülmesi şeklindeki açıklamalarının Kıbrıs Türkü'nün elini zayıflattığını söyledi.

Celal Bayar şu ifadeleri kullandı:

“TMT Mücahitler Derneği olarak Muhalefet Partisi CTP’nin Türk tarafının dış politikada elini zayıflatacak BM’nin aldığı yanlış ve Rum yanlısı kararlarına dayandırdığı Türk tarafını edilgen ve gülünç bir duruma düşüreceğine inandığımız tavrını asla kabul etmediğimizi ve uygun görmediğimizi kamuoyuna üzüntüyle duyururuz.”

Siyasi eşitlik maddesinin 1960 antlaşmalarında da bulunduğuna değinen Bayar, Türkiye’nin de desteklediği eşit egemenlik ve uluslararası eşit statü politikasına ters olan CTP’nin savunduğu politikanın, Yunan destekli Rum Politikasını da desteklediğini belirtti.

Bayar, CTP politikasının, Kıbrıs Türklerini, Kıbrıslı Rumların azınlığı yapacak politikalar olduğunu söyledi.