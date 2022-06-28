Kıbrıs Tohum Bankası tanıtım etkinliği gerçekleştirildi

Taşkent Doğa Park çatısında faaliyet gösteren Kıbrıs Yabana Hayat Araştırma Enstitüsü bünyesinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı desteği ile kurulan Kıbrıs Tohum Bankası lansmanı, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, TİKA Lefkoşa Ofisi Program Koordinatörü Havva Pınar Özcan Küçükçavuş, Tarım ve Doğal Kaynakları Bakanlığı Müsteşarı Emirali Deveci, Çevre Koruma Dairesi Müdürü Emir Akyıllar, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, Yakındoğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özge Özden, Cittaslow KKTC Teknik Koordinatörü Münevver Ebedi, Cittaslow Mehmetçik Koordinatörü Turgut Değirmencioğlu, Ege Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Türkiye Ulusal Tohum Gen Bankası heyeti ve ilgili paydaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü’nden biyolog Tuğberk Emirzade yaptığı konuşmada tohum bankalarının öneminden bahsederek, ülkemiz doğasında bulunan endemik bitki türlerinin bir an önce korunmaya alınması için Kıbrıs Tohum Bankası’nın gerekli girişimleri yapacağını söyledi.

Tarım ve Doğal Kaynakları Bakanlığı Müsteşarı Emirali Deveci, Taşkent DoğaPark’a yetkililerine teşekkür ederek, Kıbrıs Tohum Bankası’nın ülkemizdeki büyük bir eksikliği gidereceğini vurgulayarak, bakanlıklarının gerek tohum bankası gerekse DoğaPark’ın yürütmekte olduğu diğer faaliyetleri desteklemeye ve işbirliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Çevre Koruma Dairesi Müdürü Emir Akyıllar, Kıbrıs Tohum Bankası’nın adamız biyolojik çeşitliliğinin teminatı için büyük bir adım olduğunu belirterek DoğaPark ile çalışmalarını sürdüreceklerini dile getirdi.

KKTC Cittaslow Ağı Üyesi Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli yaptığı konuşmada, Cittaslow Ağını temsil eden Yeniboğaziçi, Lefke, Mehmetçik, Geçitkale ve Tatlısu Belediyeleri olarak günümüze kadar yapılan çalışmaların önemine dikkat çekerek, tohumlarının özellikle COVID pandemisi sonrası dönemde öneminin giderek arttığını ve birer hazine olduğunu belirtti. Gelecekte dünyayı bekleyen gıda güvenliği sorunları ve salgın hastalıkların çözümlerinin tohumların gelecek nesillere aktarılmasından geçtiğini bildiren Sarıçizmeli, gerek Mehmetçik Belediyesi gerekse de KKTC Cittaslow Ağı’nın DoğaPark ile işbirliklerinin ülkemiz atalık tohumlarının toplanması ve muhafazası başta olmak üzere birçok konuda devam edeceğini, ekledi. Ayrıca, Mehmetçik Belediyesi bünyesinde kurulan ve 2017 yılından beri faaliyet gösteren Zeka Bey Tohum Bankası’nın faaliyetleri ile bir noktaya getirilen çalışmalara bundan sonraki süreçte Taşkent Doğa Parkı ile yapılan protokol kapsamında birlikte daha kapsamlı ve geniş tabana yayılarak işbirliğine devam edileceğini belirtti. İmzalanan Protokol ile, Tohum Bankasında toplanacak tohumların, çoğaltılarak elde edilecek fidanların Cittaslow Belediyeleri aracılığı ile dağıtılması ve “İyi Tarım” uygulamaları ile farkındalık yaratılarak sağlıklı gıdaya erişimin sağlanması hedeflenmektedir.

KKTC Cittaslow Ağı Üyesi Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, KKTC Cittaslow Ağını temsil eden Yeniboğaziçi, Lefke, Mehmetçik, Geçitkale ve Tatlısu Belediyeleri olarak günümüze kadar yapılan çalışmalara dikkat çekerken, temiz gıdaya giden yolun atalık tohumlarının gelecek nesillere aktarılmasından geçtiğini belirterek Kıbrıs Tohum Bankası’nın önemini vurguladı.

Yakındoğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özge Özden adamız biyolojik çeşitliliğinin korunması için Kıbrıs Tohum Bankası’nın önemini anlatarak DoğaPark – Üniversite işbirliğinin ziraat fakültesi başta olmak üzere akademinin ilgili diğer birimlerini de katarak devam etmesi gerektiğini bildirdi.

Ege Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Müdürü Ali Peksüslü, Türkiye Ulusal Tohum Gen Bankası’nın 1963’ten bu yana faaliyetlerine devam ettiğini, burada elde edilen deneyimin Kıbrıs Tohum Bankası’na aktarılması için gerekli çalışmaların koordinasyon ve işbirliği içerisinde devam edeceğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Taşkent DoğaPark’ın Kıbrıs yaban hayatını korumak için yapmış olduğu çalışmaların Kıbrıs Tohum Bankası ile bir adım öteye taşınmış olduğunu belirtti. Biyolojik çeşitliliğin korunmasında kamu-özel Üniversite işbirliğinin önemini vurgulayan Başçeri tohum bankasında yapılacak Ar-Ge faaliyetlerinin Kıbrıs için elzem olduğunu bildirdi. Başçeri, DoğaPark ile işbirliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

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28/06/2022 10:05