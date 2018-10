Kıbrıs Town Houses bir kez daha Türkiye’nin en prestijli gayrimenkul ödüllerinde finalde

Blue Way Group’un ödüllü markası Kıbrıs Developments, Alsancak’ta hayata geçirdiği Kıbrıs Town Houses projesi ile Türkiye’de gayrimenkul sektörünün en prestijli yarışması olan ve Hürriyet’in öncülüğünde bu yıl beşincisi gerçekleştirilen “Sign of the City Awards’da (SotCA)” 3 kategoride finale kaldı. Kapsamlı bir başvuru ve değerlendirme süreci sonrasında, devam eden projelerde “En İyi Konut”, “En Yeşil Bina” ve “En İyi Pazarlama Kampanyası” kategorilerinde Türkiye’nin devleri ile birlikte finalde yarışacak olan Kıbrıs Town Houses bir kez daha sektördeki farkını gösterip önemli bir başarıya daha imza attı. Gayrimenkul sektörünün prestij ödüllerinin verileceği ve önde gelen sektör temsilcilerinin yoğun katılım göstermesinin beklendiği “SotCA 2018 Ödül Töreni” bu yıl 6 Kasım akşamı İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Kıbrıs Developments Proje Tasarımı ve Pazarlama Bölümü Direktörü Harper Özbirim, son 3 yıldır Sign of the City Ödüllerine başvurduklarını, tümünde finale kalıp Premium Proje ünvanı elde ettiklerini, 2016 yılında Jüri Özel Ödülü’nü kazandıklarını belirterek, “Kıbrıs Developments olarak bir kez daha ülkemizi ve sektörümüzü temsil edecek olmanın gururu ve mutluğu tarif edilemez” dedi.

Harper Özbirim, Türkiye’deki inşaat ve gayrimenkul sektörünün oldukça gelişmiş bir düzeyde olduğunu, Kıbrıs’taki bir projenin ise Türkiye devleri arasında yarışmasının büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek şunları söyledi: “Kıbrıs Town Houses projemizi Kıbrıs’tan, Kıbrıs’ın yerel mimarisinden, komşuluk ilişkilerinden, gelenek, göreneklerinden ve kültürel ilişkilerinden ilham alarak tasarladık. Projelerimizi tasarlarken dünya standartlarını örnek alan, çevremize ve kültürümüze uyumunu sürdürülebilir kılmak için geleceğe de uyumlu projeler üretme hedefindeyiz. Ayrıca böylesi prestijli yarışmalara başvurmayı da kendimize bir görev olarak alıyoruz çünkü bu vesile ile hem sektör, hem de kendimizle yarışıp kalite çıtasını sürekli yükseltmeyi amaçlıyoruz”.

İnşaat sektöründe 33 yıllık tecrübesi olan Kıbrıs Developments’in Girne Alsancak kent merkezinde deniz ve dağ manzaralı, doğayla içiçe konumu ile göz dolduran projesi Kıbrıs Town Houses, geleneksel Kıbrıs mimarisinin ışığında, Kıbrıs'a özgü yaşam ve sosyal ilişkiler göz önünde bulundurularak bugünün ihtiyaçlarına ve koşullarına uygun olarak tasarlandı. 1990 yılında İngiltere'de BRE tarafından geliştirilen ve dünyanın ilk yeşil bina sertifikasyon sistemi olan BREEAM sertifikasına başvuru yapıp sertifika seviyesi olarak “Very Good / Çok İyi” sonucunu hedefleyen Kıbrıs Town Houses projesi, çevreci, ekonomik ve kullanıcılar için çok daha sağlıklı, sürdürülebilir bir yaklaşım izlemesi ile de dikkat çekiyor.