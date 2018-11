Kıbrıs Town Houses’a Türkiye’den büyük ödül

Türk inşaat ve gayrimenkul sektörünü en iyiye teşvik etmek amacıyla, Hürriyet’in öncülüğünde bu yıl beşincisi düzenlenen, Türkiye’nin en prestijli gayrimenkul yarışması ‘‘Sign of the City Awards (SotCA) 2018’’in kazananları 6 Kasım 2018 Salı akşamı Hilton İstanbul Bomonti Hotel’de gerçekleşen ödül töreninde belli oldu. Her yıl yüzlerce projenin başvurduğu, bu yıl da yoğun bir katılımın olduğu “Sign of the City’’ ödüllerinde, Blue Way Group’un ödüllü markası Kıbrıs Developments’ın Alsancak’taki en son projesi Kıbrıs Town Houses, devam eden projelerde “En Yeşil Bina” ödülüne layık görüldü. Kıbrıs Town Houses, bu yılki yarışmada “En İyi Konut”, “En Yeşil Bina” ve “En İyi Pazarlama Kampanyası” olmak üzere 3 kategoride finale kalarak Sign of the City Premium Proje ünvanını da elde etmiş oldu.

Gayrimenkul sektörünün yıldızlarının ve gelecek vadeden projelerin ödüllendirildiği, sektörün önde gelen temsilcilerinin yoğun katılımı ile gerçekleşen “SotCA 2018” Ödül Töreni’ne Blue Way Şirketler Grubu Finans Direktörü Türkan Özbirim, Kıbrıs Developments Proje Tasarımı ve Pazarlama Bölümü Direktörü Harper Özbirim, Kıbrıs Town Houses ekibi ile birlikte katıldı. Yeşil kavramına tutarlı ve sade bir yaklaşım getirmesi, bunu mimari tasarıma yansıtmadaki özeni ve farklı bir yaşam alanı yaratması nedeni ile Sign of the City kazanan Kıbrıs Town Houses adına “En Yeşil Bina” ödülünü şirketin Proje Tasarımı ve Pazarlama Bölümü Direktörü Harper Özbirim’e Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar takdim etti.

Sürdürülebilir çevre ve tasarruf bilinci ile 33 yıldır ülkemizde faaliyet gösterdiği inşaat sektöründe dünya standartlarını baz alarak projelerini hayata geçiren Kıbrıs Developments, Uluslararası Yeşil Bina Sertifikasyonu olan BREEAM sertifikasını Kıbrıs’ta alan ilk ve tek yaşam alanı olma ünvanına sahip Kıbrıs Town Houses projesi ile, Türkiye’nin devleri ile birlikte yarıştığı finalde başarısını ödülle taçlandırarak hem Kıbrıs Developments’e, hem de ülkemize büyük bir gurur yaşattı. Kıbrıs Developments, elde ettiği başarı ile sektördeki yenilikçi vizyonunu bir kez daha tescillemiş oldu.

Kıbrıs Developments Proje Tasarımı ve Pazarlama Bölümü Direktörü Harper Özbirim ödül töreni sonrasında yaptığı açıklamada, Hürriyet Grubu’na ve kendilerini ödüle layık gören çok seçkin SotCA jürisine teşekkürlerini sunarak, Kıbrıs Town Houses’ın Sign of the City Ödülleri gibi önemli bir platformda ‘‘En Yeşil Bina’’ ödülüne layık görülmesinin büyük bir gurur olduğunu ifade etti.

Harper Özbirim, ödül sonrası gurur ve mutluluğunu paylaşmak için kendi Facebook sayfasından yaptığı canlı yayında ise şunları söyledi: “Bu çok güzel bir başarı. Burada bulunduğumuz için çok gururlu ve çok mutluyuz. Türkiye’deki devlerle yarıştığımız için, Kuzey Kıbrıs’ı ve Kuzey Kıbrıs’ın bir markasını, bir projesini; özellikle Kıbrıs kokan, iç avluları ile Kıbrıs mimarisinden ilham alarak tekrardan yorumladığımız ve birçok innovatif yaklaşımla tekrardan değerlendirerek 21. yüzyıl Kıbrıs evlerini yaptığımız bu projenin bu ödüle layık görülmesi bizim için çok büyük onur ve mutluluktur. En Yeşil Bina kategorisinde ödül aldığımız için kısaca BREEAM ile ilgili birşeyler söylemek isterim. Uluslararası Yeşil Bina sertifikasyonu BREEAM sertifikası ile yine Kuzey Kıbrıs’ta bir ilke imza atmıştık ve ilk sürdürülebilir yeşil bina projesini Kıbrıs Town Houses ile Kıbrıs’ta yapmıştık. Bu bağlamda kazandığımız bir ödül bu. Emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Başta mimarımız Hafise Kasap ve iç mimarımız Ebru Olgun Çağıner’e, tüm teknik ekibimize, sahadaki çalışanlarımıza, Kıbrıs Developmets ve Blue Way Group ailesine, projemize emeği geçen, bizleri destekleyen herkese çok teşekkür ederim”.

Kıbrıs Developments Proje Tasarımı ve Pazarlama Bölümü Direktörü Harper Özbirim, Kıbrıs Town Houses ile tükenen bütün değerlerin karşısında durduklarını ve tükenen doğal değerlerin karşısında durabilmek için Uluslararası Yeşil Bina Sertifikasyonu olan BREEAM sertifikasını Kıbrıs’ta alan ilk ve tek yaşam alanı olma ünvanına sahip Kıbrıs Town Houses’ta %50 su tasarrufu, %30 enerji tasarrufu yakalayarak sürdürülebilir yapılar yarattıklarını vurguladı.

Harper Özbirim, 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü nedeni ile ilgili yayınladığı mesajında projelerini hayata geçirirken kendilerine sordukları en önemli sorulardan birinin “yarına ne bırakıyoruz” sorusu olduğunu belirterek şunları demişti: “Bu soruyu öncelikli olarak kendimize soruyoruz, sonrasında da projelerimize dair gerçekleştirdiğimiz tüm etkinlikleri bir farkındalık temeline oturtuyor ve hitap ettiğimiz kitleyi aynı soru özelinde düşündürmeyi amaçlıyoruz. Kıbrıs Town Houses; kaybolan bütün sosyo-kültürel, doğal ve mimari değerlerin karşısında duran, yarına bırakılacak örnek bir konut projesidir”.

Kıbrıs Developments Direktörü Çağatay Özbirim ise, geçtiğimiz hafta Dünya Tasarruf Günü dolayısıyla “Sürdürülebilir, yeşil binalar yapmak geleceğe borcumuzdur” diyerek hem vizyonlarını ortaya koymuş hem de sektöre dair önemli bir mesaj vermişti.

Kapsamlı ve titiz bir değerlendirme sürecinin yaşandığı Sign of the City Awards 2018’in sektör temsilcilerinden oluşan 18 kişilik jürisi şu isimlerden oluştu: Y. Mimar-Kent Tasarımcısı ve Jüri Eş Başkanı Prof. Dr. Güzin Konuk, World Architecture Community Kurucu Başkanı ve Jüri Eş Başkanı Prof. Dr. Süha Özkan, Pamir & Soyuer Real Estate Yönetim Kurulu Başkanı Ali Pamir, Kentsel Strateji Kurucu Ortağı Ali Faruk Göksu, KONUTDER Başkanı Z. Altan Elmas, JLL Ülke Başkanı Avi Alkaş, Mimar, MDS. Ayşe Hasol Erktin, Türk Serbest Mimarlar Derneği Başkanı Aytek İtez, Lineadecor Yönetim Kurulu Başkanı M. Ercan Ecemiş, Türkiye İMSAD Başkanı Ferdi Erdoğan, GYODER Yönetim Kurulu Üyesi Füsun Yılmaz Phillipson, FORUM İstanbul 2023 Düşünce Platformu İcra Kurulu Başkanı Haluk Sur, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkan Vekili Hüseyin Arslan, ODTÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Lale Özgenel, TSKB Gayrimenkul Değerlerme A.Ş. Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, GYODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Neşecan Çekici ve ULI Türkiye Başkanı Zafer Baysal.

Kıbrıs’ta 33 yıllık tecrübesiyle öncü inşaat şirketi olan Kıbrıs Developments, özellikle Alsancak’taki son projesi Kıbrıs Town Houses ile geleneksel Kıbrıs mimarisinin ışığında kültürümüzün ve geleneklerimizin sürdürülebilmesine gösterdiği duyarlılığın yanı sıra, çevre ve doğal kaynakların sürdürülebilirliğine, yaşam koşullarının iyileştirilebilmesine yönelik de hassas bir yaklaşımla geleceğe uygun yapılar hayata geçiriyor. Kıbrıs Town Houses, 1990 yılında İngiltere'de BRE tarafından geliştirilen ve dünyanın ilk yeşil bina sertifikasyon sistemi olan BREEAM sertifikasını Kıbrıs’ta alan ilk ve tek yaşam alanı olma ünvanına sahip. Konforun yanı sıra tasarruf ve sürdürülebilirliğe destek veren akıllı ev sistemlerinin Kıbrıs Town Houses’da her ruh haline uygun olarak programlanabilen mOod isimli konut modelindeki örnek uygulaması da büyük beğeni kazanıyor.