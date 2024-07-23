Kıbrıs Türk Antrenörler Derneği Başkanı Hasan Topaloğlu'ndan Taziye Mesajı

Kıbrıs Türk Antrenörler Derneği Başkanı Hasan Topaloğlu, ülke futboluna ve sporuna büyük katkıları olan Süleyman Göktaş'ın vefatını duyurdu. Hasan Topaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Süleyman Göktaş'ın hakkın rahmetine kavuştuğunu belirterek üzüntüsünü dile getirdi.

Topaloğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ülke futboluna, sporuna adını altın harflerle yazan onursal başkanımız SÜLEYMAN GÖKTAŞ hakkın rahmetine kavuştu. Çok üzgünüm. Spor camiasının BAŞI SAĞOLSUN. ANTRENÖRLÜK camiası babasını kaybetti."

Bu duygusal paylaşım, spor camiasında geniş yankı buldu. Süleyman Göktaş, özellikle antrenörlük camiasında babacan tavrı ve büyük bilgi birikimiyle tanınan ve sevilen bir isimdi. Hasan Topaloğlu'nun paylaşımı, Göktaş'ın spor dünyasında ne denli önemli bir figür olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Spor Dünyasından Başsağlığı Mesajları

Süleyman Göktaş'ın vefat haberinin ardından, spor dünyasından pek çok isim ve kurum başsağlığı mesajları yayımladı. Antrenörler, futbolcular ve spor kulüpleri, sosyal medya üzerinden taziyelerini ileterek Göktaş ailesine sabır ve başsağlığı dilediler.

Süleyman Göktaş Kimdir?

Süleyman Göktaş, Kıbrıs Türk futbolunun ve antrenörlük camiasının duayen isimlerinden biri olarak tanınır. Yıllarca süren spor hayatı boyunca pek çok başarıya imza atan Göktaş, aynı zamanda birçok genç antrenörün yetişmesine de katkı sağlamıştır. Onursal başkan olarak spor camiasında saygıyla anılan Göktaş, bilgi birikimi ve tecrübesiyle her zaman örnek bir figür olmuştu.