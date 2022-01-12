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Kıbrıs Türk At Yarışları Derneği 14 Ocak Cuma günü basın açıklaması yapacak

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12/01/2022

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Kıbrıs Türk At Yarışları Derneği 14 Ocak Cuma günü basın açıklaması yapacak

Kıbrıs Türk At Yarışları Derneği (KTAY) Yönetim Kurulu 14 Ocak Cuma günü Saat 14:00’de Ekonomi ve Enerji Bakanlığı önünde basın açıklaması yapacağını açıkladı.

Açıklama şöyle

Aylardır verdiğimiz emeklerin sonucunda ortaya çıkan, kurduğumuz temaslar neticesinde TJK’nın finanse edeceği ve 1 yıl içerisinde başlanıp, en fazla 5 yıl içerisinde tamamlanacak şekilde taahhüt ettiğimiz Hipodrom Projesinin hayata geçmesinin durdurulması dolayısıyla yaşanan belirsizliğin çözüme ulaşması adına;

14 Ocak Cuma günü Saat 14:00’de
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı önünde basın açıklaması yapılacaktır.

Tüm Basın Mensuplarına ve Kamuoyuna Saygıyla duyurulur.

12/01/2022 12:05
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TAGS: Kıbrıs Türk At Yarışları Derneği, KTAY, haber
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