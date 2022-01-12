Kıbrıs Türk At Yarışları Derneği 14 Ocak Cuma günü basın açıklaması yapacak
12/01/2022
Kıbrıs Türk At Yarışları Derneği (KTAY) Yönetim Kurulu 14 Ocak Cuma günü Saat 14:00’de Ekonomi ve Enerji Bakanlığı önünde basın açıklaması yapacağını açıkladı.
Açıklama şöyle
Aylardır verdiğimiz emeklerin sonucunda ortaya çıkan, kurduğumuz temaslar neticesinde TJK’nın finanse edeceği ve 1 yıl içerisinde başlanıp, en fazla 5 yıl içerisinde tamamlanacak şekilde taahhüt ettiğimiz Hipodrom Projesinin hayata geçmesinin durdurulması dolayısıyla yaşanan belirsizliğin çözüme ulaşması adına;
14 Ocak Cuma günü Saat 14:00’de
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı önünde basın açıklaması yapılacaktır.
Tüm Basın Mensuplarına ve Kamuoyuna Saygıyla duyurulur.