Kıbrıs Türk At Yarışları Derneği 14 Ocak Cuma günü basın açıklaması yapacak

Kıbrıs Türk At Yarışları Derneği (KTAY) Yönetim Kurulu 14 Ocak Cuma günü Saat 14:00’de Ekonomi ve Enerji Bakanlığı önünde basın açıklaması yapacağını açıkladı.

Açıklama şöyle

Aylardır verdiğimiz emeklerin sonucunda ortaya çıkan, kurduğumuz temaslar neticesinde TJK’nın finanse edeceği ve 1 yıl içerisinde başlanıp, en fazla 5 yıl içerisinde tamamlanacak şekilde taahhüt ettiğimiz Hipodrom Projesinin hayata geçmesinin durdurulması dolayısıyla yaşanan belirsizliğin çözüme ulaşması adına;



14 Ocak Cuma günü Saat 14:00’de

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı önünde basın açıklaması yapılacaktır.



Tüm Basın Mensuplarına ve Kamuoyuna Saygıyla duyurulur.

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12/01/2022 12:05