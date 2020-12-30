Kıbrıs Türk At Yarışları Derneği (KTAY) kuruldu. Derneğin kuruluşuna ülkedeki birçok at sahibi, jokeyler ve konu ile ilgili kişiler destek verdi.

İlk toplantıda derneğin 33 kişiden oluştuğu ve ilk hedefin atlara antrenman yapabilecekleri bir parkur oluşturmak olduğunu belirttildi.

Geçmiş yıllarda Kuzey Kıbrıs Jokey Kulübü’nün ilgisizlikten dolayı kapandığı, devletin bu aktivite için Alayköy’de ayırmış olduğu alanın da yıllardır atılı kaldığı öne sürüldü ve artık KTAY altında atların antrenmanlarını yapıp bu spor faaliyetinin gelişmesine olanak sağlanmasının zamanı geldiği kaydedildi.

Açıklamada ayıca, “At, bizler için bir hayvan değildir. Bizlerin dostu, her fırsatta yanına koştuğumuz arkadaşımız, bakımını yaparken kendimizden daha çok ilgilendiğimiz canlılardırlar. Antrenman yaparken bizim Binici, atın ise Atlet olduğunu ve bakımının da öyle yapıldığını unutmuyoruz. Gönlümüz bu sporu, çok daha iyi durumda bizden sonraki nesle miras bırakmaktır” ifadeleri de kullanıldı.

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30/12/2020 16:31