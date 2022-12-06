Kıbrıs Türk At Yarışları (KTAY), 8 yıl sonra at yarışlarını başlattı
06/12/2022
3 Aralık 2022 Cumartesi günü, Alayköy Hipodrom’unda gerçekleşen etkinlikte, Kıbrıs Türk At Yarışları Derneği, 8 yıl sonra camiayı mabedine toplamayı başararak, yarışseverlere coşkulu bir gün yaşattı.
Bütün güvenlik önlemlerini alarak, tamamen kendi imkanlarıyla, ülkemizde At yarışlarını uzun bir aradan sonra tekrar başlatmayı başaran Kıbrıs Türk At Yarışları Derneği yöneticileri kamuoyundan büyük alkış topladı.
Büyük ilgi gören bu etkinliğin devam etmesi bekleniyor.