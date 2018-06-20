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Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Bölge Bandosu konser verecek

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20/06/2018

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Bölge Bandosu konser verecek
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“22. Kuzey Kıbrıs Uluslararası Bellapais Müzik Festivali” bugün ve yarın Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Bölge Bandosu’nun vereceği konserle son bulacak.

Şef Kaya Aydoğu (Bando Albay), Yardımcı Şef Erkan Karaduman eşliğinde solistler Ozan Orhon, Niyal Öztürk, Emrah Daban, Mehmet Serdar Sönmez, Cumhur Güvenin, Emre Berbergil sahne alacak. Konser programında Bizet, Brahms, Monti, Erdener, Miller gibi isimlerin eserlerine yer verilecek.

Bu akşamki “Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı Bölge Bandosu” konseri halka açık ve ücretsiz, yarın akşam ise davetiye ile olacak. Konserler 20.30’da başlayacak.

Kaynak: BRTK

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TAGS: Kuzey Kıbrıs Uluslararası Bellapais Müzik Festivali, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Bölge Bandosu, konser, etkinlik, haber, Kıbrıs
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