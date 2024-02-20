Kıbrıs Türk Barolar Birliği 17. Genel Kurulu yapıldı…

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20/02/2024

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Kıbrıs Türk Barolar Birliği 17. Genel Kurulu yapıldı…

Kıbrıs Türk Barolar Birliği 17’nci Olağan Genel Kurulu Rauf Raif Denktaş Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Genel Kurul’da ilk olarak Genel Kurula gönderilen mesajlar okundu.

İlk konuşmayı Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı yaptı.

Esendağlı, büyük, etkili, siyaset yapmayan ama siyasete yön veren bir meslek örgütü olduklarının altını çizdi.

Hasan Esendağlı, Kıbrıs Türk hukuku ve hukukçularına duyulan güvenin ortada olduğunu da vurguladı.

Esendağlı, genç meslektaşlarına da seslenerek, “Güç ve irade sizdedir” dedi.

Konuşmanın ardından, divan oluşturuldu. Ardından Mali rapor okunarak onaylandı.

17’nci Olağan Genel Kurulunda daha sonra Barolar Birliği Başkanı seçimine geçildi.

Tek aday olan Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı yeniden başkanlığa getirildi.

 

20/02/2024 18:24
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TAGS: Kıbrıs Türk Barolar Birliği 17. Genel Kurulu yapıldı…
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