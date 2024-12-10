Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nden Dünya İnsan Hakları Günü Mesajı

0 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla bir açıklama yapan Kıbrıs Türk Barolar Birliği, insan haklarının korunmasının ve savunulmasının önemine dikkat çekti. Açıklamada, 1948 yılında kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin, bireylerin doğuştan gelen haklarını güvence altına almayı hedeflediği vurgulandı.

“Hak ve Özgürlükler İnsan Onurunun Ayrılmaz Parçalarıdır”

Barolar Birliği, yaşam hakkı, kişi özgürlüğü ve güvenliği, düşünce ve ifade özgürlüğü, kadın ve çocuk hakları, engelli hakları, çevre hakkı, adil yargılanma hakkı, eğitim ve sağlık hakları gibi temel hakların insan onurunun ayrılmaz birer parçası olduğunu belirtti. Bu hakların korunabilmesi için hukukun üstünlüğü, demokrasi ve yargı bağımsızlığının güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

“İnsan Hakları İhlalleri Hâlâ Sürüyor”

Açıklamada, günümüzde devam eden insan hakları ihlalleri, hukuksuzluk, ifade özgürlüğüne müdahaleler, kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet, çevre tahribatı ve sosyal adaletsizliklere de dikkat çekildi. Bu tür ihlallere karşı durmanın ve hakları savunmanın herkesin sorumluluğu olduğu vurgulandı.

Barolar Birliği’nden Dayanışma Çağrısı

Kıbrıs Türk Barolar Birliği, insan haklarının eksiksiz bir şekilde yaşandığı, eşit, adil ve özgür bir dünya için dayanışma çağrısında bulundu. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“İnsan haklarını her alanda savunmaya, yargı bağımsızlığını korumaya ve herkes için adaletin tesisine yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Unutmayalım ki, insan haklarına saygı; barış, eşitlik ve adaletin temelidir.”

Barolar Birliği, Dünya İnsan Hakları Günü’nün, bu değerlerin bir kez daha hatırlanması ve savunulması için bir fırsat olduğunun altını çizdi.