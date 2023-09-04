Kıbrıs Türk Basın Konseyi Başkanı Aker, basın etik kurallarının önemine işaret etti

Kıbrıs Türk Basın Konseyi ve Dünya Basın Konseyleri Birliği Başkanı Şule Aker, gazeteci Ali Kişmir’in bir yazısı nedeniyle mahkemeye verildiğini anımsatarak, basın özgürlüğünün basın mensubuna "küfür etmek, diğer kişileri ve kurumları aşağılamak veya hakaret etmek hakkını vermediğini" belirtti.

Şule Aker tarafından yapılan yazılı açıklamada, basın organı ve basın yayın mensubu başka bireylere ve/veya kurumlara küfür, aşağılama ve hakaret içeren tanımlamalarda bulunamayacağı gibi bazı basın etik ilkelerine işaret edilerek, gazeteci Ali Kişmir’in Beyaz ev ve Beyaz Ev’deki kişilerle ilgili bazı ifadelerinin basın etik ilkeleri ile uyumu sorgulandı.

Yargıda olan konuyla ilgili yorum yapmak ve görüş belirtmenin doğru olmadığının da belirtildiği açıklamada, “Bu ülkeyi, birbirine saygı duyan, mutlu ve dayanışma içinde yaşayan bireylerin oluşturduğu bir ortama taşımak hepimizin görevidir. Bazı kişi ve kesimlerin vatandaşlara ve devlet kurumlarına hakaret etmesi ve aşağılaması, hiçbir medeni devlet ve toplumda kabul göremez” denildi.