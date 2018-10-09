Kıbrıs Türk Basın Konseyi’nden Kaşıkçı açıklaması
Kıbrıs Türk Basın Konseyi, Suudi Arabistan vatandaşı gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkındaki belirsizliği büyük endişeyle ve kaygıyla izlediklerini bildird
09/10/2018
Washington Post yazarı Kaşıkçı’ndan, geçtiğimiz salı günü İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girmesinden bu yana bir daha haber alınamadığına ve öldürülmüş olabileceği yönünde haberlerin yayınlandığına dikkat çeken Kıbrıs Türk Basın Konseyi, “Muhalif kimlikli bir gazetecinin söz konusu olması, korkularımızı daha da artırmaktadır.” ifadesini kullandı.
“Cemal Kaşıkçı’nın akıbeti hakkında Suudi Arabistan yetkililerince makul ve tatmin edici bir açıklama yapılmasını bekliyoruz.” Diyen Kıbrıs Türk Basın Konseyi, konunun takipçisi olmayı sürdüreceklerini de vurguladı…