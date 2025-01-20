Kıbrıs Türk Basını “Perihan ablasını” kaybetti. Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) ve dolayısıyla Kıbrıs Türk basınına 37 yıl hizmet veren duayen gazeteci, sivil toplum gönüllüsü Perihan Aziz, yıllardır mücadele ettiği hastalık sonucu yaşamını kaybetti.

1952’de doğan Perihan Aziz, ilkokulu Lefke'ye bağlı Bağlıköy'de, ortaokul ve liseyi Lefke'de, yüksek öğrenimini ise Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu'nda tamamladı. 1975’te Türk Ajansı Kıbrıs’ta (TAK) muhabir olarak çalışmaya başlayan Aziz, ajansın yasal statüye kavuşması için arkadaşlarıyla birlikte mücadele vermiş, editörlük ve müdür muavinliği görevlerinin ardından ajansın müdürü olmuş, 2012’de de bu görevden emekliye ayrılmıştı.

Gazeteci olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanını, müzakere süreçlerini, kara geçiş kapılarının açılmasını, Annan Planı sürecini, referandumu ve birçok siyasi, toplumsal ve ekonomik olayı takip eden, öncü bir kadın olarak hayatı mücadeleyle geçmiş olan gazeteci Perihan Aziz, geçtiğimiz yıl KKTC’nin ilanına tanıklık eden gazetecilerin TAK’a verdiği röportaj dizisinde de yer almıştı.

Yazdığı “flaş” haberle KKTC’nin ilanının dünyaya duyurulmasına katkı koyan Perihan Aziz, 15 Kasım 1983’ü, “Heyecan, endişe, sevinç, huzur ve huzursuzluk duygularını bir arada yaşadık” diyerek anlatmıştı.

“Mülkiyeli” olmaktan gurur duyduğunu her zaman vurgulayan Aziz’in hayat hikayesi Kadın Öyküleri Derneği’nin (KÖDER) belgeselinde de yer almıştı. Bağlıköy’in eko-köy olması için, öncülüğünde kurulan dernekle yıllarca mücadele veren gazeteci Perihan Aziz, Bağlıköy’de butik otel işletmecisi ve Lefke bölgesinde kurulan kadın kooperatifi 4K’nin de destekçisiydi.

Perihan Aziz, uzun bir süredir kanser tedavisi görüyordu.