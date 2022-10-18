Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Özçınar, Muhtarlar Gününü kutladı

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18/10/2022

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Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Özçınar, Muhtarlar Gününü kutladı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, fedakârlık gerektiren çok önemli bir görev yürüten tüm muhtarların “Muhtarlar Günü'nü” kutladı.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar Muhtarlar Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, halkın, ihtiyaçlarını hem merkezi hükümetlere, hem de yerel yönetimlere en hızlı şekilde iletilmesine olanak sağlayan, köprü vazifesi gören muhtarlarla yürütülen iş birliklerinin önemine işaret etti.

Özçınar mesajında, özellikle yerel yönetimlerin, halka doğru hizmetin sunulabilmesi için, sorun ve sıkıntıların çözülmesinde büyük rol oynayan muhtarların rehberliğine çok ihtiyaç olduğunu vurgulandı.

18/10/2022 15:19
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TAGS: Özçınar, Muhtarlar Gününü
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