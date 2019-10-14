Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, İstanbul’da temaslarda bulunacak

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, yarın, Türkiye-Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği Cemiyeti’nin davetlisi olarak İstanbul’a gidiyor.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği heyeti, 20 Ekim’e kadar İstanbul’da üst düzey temaslarda bulunacak.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Avcılar Belediye Başkanlığı, Eyüp Sultan Belediye Başkanlığı, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı, Beyoğlu Belediye Başkanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, özel sektöre ait cam fabrikası, Halk Ekmek Tesisleri, İBB Çöp ve Arıtma Tesisi, Geri Dönüşüm Çevre Teknolojileri ve Sıfır Atık Fuarı ziyaret edilecek.

Heyet, Kıbrıs gazileri ile de bir araya gelecek.

Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar başkanlığındaki heyette, Belediyeler Birliği Asbaşkanı, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, Alayköy Belediye Başkanı Hulusi Manisoy, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü, İnönü Belediye Başkanı Ali Öncü, Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, Vadili Belediye Başkanı Mehmet Adahan, Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Barbaros yer alıyor.

Türkiye-Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği Cemiyeti Genel Başkanı Rüşat Aydoğan, geçen ay Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ı ziyaret ederek, tüm belediye başkanlarını İstanbul’da misafir etmek istediklerini, amaçlarının işbirliğini geliştirmek olduğunu ifade etmişti.

14/10/2019 16:31