Türkiye’den Teknik Heyet Geliyor

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Türkiye Belediyeler Birliği Arasında Yürütülen Çalışmalar Kapsamında Türkiye’den Teknik Heyet Geliyor

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08/06/2021

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Türkiye Belediyeler Birliği Arasında Yürütülen Çalışmalar Kapsamında Türkiye’den Teknik Heyet Geliyor

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Türkiye’den Teknik Heyet Geliyor

 Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Türkiye Belediyeler Birliği arasında 11 Şubat’ta Lefkoşa’da imzalanan protokolün ardından yürütülen çalışmalar kapsamında Türkiye’den teknik heyet geliyor.
Belediyeler Birliği’nden verilen bilgiye göre, protokole istinaden, TC Cumhurbaşkanı Yardımcılığı KKTC İşleri Koordinatörlüğü, belediyelerin mesleki ve teknik eğitim kursları uzmanları ve Türkiye Belediyeler Birliği’nden bir heyet, teknik incelemelerde bulunmak üzere bugün KKTC’ye geliyor. 
Alan ziyaretleri çerçevesinde belediyelere ziyaretler gerçekleştirecek olan heyet, 12 Haziran’a kadar bulguları değerlendirecek, yol haritasının hazırlanmasının ardından adadan ayrılacak. 

08/06/2021 14:33
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TAGS: Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, Türkiye Belediyeler Birliği
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