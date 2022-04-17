Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanlığı’na Mehmet Nizam seçildi

Genel Kurul sonucunda milletvekili seçilmesi nedeniyle başkanlıktan ayrılan Hüseyin Çavuş Kelle’nin yerine Genel Başkanlığa Mehmet Nizam seçildi…

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz konuşmasında eskiden bugüne tarımsal alandaki bakış açısının çok değiştiğini vurgulayarak, tarımın devlet politikası olmasında hemfikir olduğunu söyledi.

Ülkedeki iki arpa türünün tescillendiğini ve bunu buğday ile zeytinin takip edeceğini vurgulayan Oğuz, tarımsal faaliyetlerin daha iyi olması için kendilerine büyük görevler düştüğünü, seçilecek yeni yönetimle işbirliği içinde çalışacaklarını söyledi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu da, Kıbrıs Türk çiftçilerinin Kıbrıs Türkü’nün mücadelesinin her adımında etkin olarak yer aldıklarını ifade ederek, pandeminin başladığı iki yıl öncesinden bugüne dünyada çok şeyin değiştiğini belirtti.

Sucuoğlu, pandemi ve savaşların, yerli üretimin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayarak, turizm ve yükseköğrenim kadar, yerel üretimin yani çiftçi ve hayvancının da önemli olduğuna dikkati çekti.

“Hep değerliydiniz ama artık çok daha fazla değerlisiniz” diyen Başbakan Sucuoğlu, içinden geçilmekte olan bu olumsuz koşullarda temel hedefin kendine yeter bir üretim için çalışmak olduğunu söyledi.

Sucuoğlu, mevcut koşullarda paraya rağmen hammaddeye ulaşımın zor olduğunu da ifade ederek, günübirlik politikalarla üretime devam edilmesi zamanının geçtiğini, bunun artık bir devlet politikası haline getirilmesinin şart olduğunu kaydetti.

Başbakan, “Hükümet üretime destek için atılacak her adıma eldeki imkanlar doğrultusunda büyük destek verecektir. Türkiye de üretimin ne kadar önemli olduğu ve desteklenmesi gerekliliğinin üzerinde durmaktadır.

Türkiye’nin hassasiyeti her zamanki gibi hat safhadadır. Gereken yardımları da yapacaktır” dedi.

Zamanın birlik bütünlük zamanı olduğuna işaret eden Sucuoğlu, “Süreç sıkıntılıdır ve dünya büyük bir buhrandadır. Kıbrıs Türkü daha önce de zor süreçlerden geçmiş ve her zaman bunu aşmıştır. Kendimize güvenerek, çalışıp başaracağız” keklinde konuştu.

Meclis Başkanı Zorlu Töre de, KKTC’nin birçok sektörü barındırdığını ancak hizmet sektörleri olan turizm ve yükseköğrenime gıda sağlayan tarımın öneminin bir başka olduğunu belirtti.

Töre, kendi Tarım Bakanlığı dönemindeki icraatlarından örnekler vererek, geç kalınmış olmasına rağmen yerel üretim ve tarımsal üretimin daha fazla desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Üretmeyen bir toplumun yok olmasının kaçınılmaz olduğunu da anımsatan Töre, iklim şartlarına uygun tarımsal faaliyetlerin artırılmasının önemini dile getirdi.

Zorlu Töre, “Annan Planı döneminde Rumlar bir çözüme ‘evet’ demiş olsaydı Kuzey’deki bütün tarım alanları da ortadan kalkmış olacaktı” dedi.

Genel Kurul’da son konuşmayı yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, 80 yıl önce kurulan birliğin ada genelindeki tüm çiftçileri örgütleyerek oluşturulduğunu anımsatarak, 80 yılın bu çerçevede ilerleyerek ve üreterek devam ettiğini söyledi.

Tatar, turizm ve eğitim nedeniyle nüfusun artmasıyla daha fazla insan için üretme gerekliliğinin oluştuğunu da anlatarak, ayrıca buna Güney’den gelen tüketicilerin de eklendiğini kaydetti.

Kendi planlaması ve Türkiye’nin de desteği ile ülkede üretimin 8 bini kayıtlı olmak üzere çok sayıda üreticinin emeği ile devam ettiğini de dile getiren Cumhurbaşkanı, sadece arpa veya buğday değil, katma değeri yüksek olan birçok ürünü teknolojinin de verdiği imkanlarla halka sunmak gerektiğini vurguladı.

Halkın hak ettiği müreffeh yaşamın herkesin dileği olduğunu da ifade eden Tatar, Türkiye’nin de desteği ile sürdürülebilir bir yapının devamı için faaliyetlerin artarak ve çeşitlenerek devam etmesi gerektiğini söyledi.

Örgütler, hükümet ve devlet işbirliği ile çalışmalara devam edileceğini de kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, “Ülkenin imkanları ortadadır. Keşke bol olsa da takviye, teşvik ve sübvansiye ile desteklenebilse. Renkli mazot konusu da gündemdedir ve denetlenerek istismara karşı tedbirle uygulanabilir. 80 yıldır olduğu gibi bundan sonra da üretimi artırmak ve sürdürülebilir bir yapı için çalışacağız” dedi. BRT

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17/04/2022 13:54