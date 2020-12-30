Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Halkın ve Üreticilerin Yeni Yılını Kutladı

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30/12/2020

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Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Halkın ve Üreticilerin Yeni Yılını Kutladı

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, halkın ve üreticilerin yeni yılını kutladı. 

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajda, üreticilerin üretim umutları gibi, 2021 yılının umutla gelmesi, üretimle gelmesi, sıhhat ve bereket ile gelmesi temennisinde bulundu.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği  Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle  “sürdürülebilir tarım ve ülke politikalarından uzak anlayışla üretilen politikalara rağmen ayakta kalmayı değil üretimi devam ettirmeyi misyon edinmiş tüm üreticilerin”     yeni yılını yürekten kutladığını belirtti. 

Kelle, bugün  hayvancılık sektörünün yaşadığı sıkıntının tek mimarının ‘re-aktif’ politikalar olduğunu işaret ederek, sadece hayvancılık sektöründe değil tarımın tüm alanlarında da ‘pro-aktif’ politikalardan yoksun politika yürütüldüğünü ifade etti. 

Kötü geçen 2020 yılının Kıbrıs Türkü’ne hatırlattığı tek olgunun sürdürülebilir tarım politikaları ile ülkelerin kalkınabileceği, , milli mücadele yıllarında olduğu gibi birlik ve beraberlik içerisinde tüm paydaşların bir arada toplanabileceği olduğunu kaydeden Kelle, 2021 yılının tüm halka sıhhat ve bereket ile gelmesini temenni etti.

30/12/2020 16:41
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TAGS: Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, Hüseyin Çavuş Kelle
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