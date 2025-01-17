Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Kadın Komitesi, kuruluşunun 5. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Kadın Komitesi, kuruluşunun beşinci yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, sürdürülebilir kalkınmada kadının emeğinin farkındalığını artırmayı diledi.

Mesajda, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Kadın Komitesi’nin beş yıl önce, "kadının olduğu yerde başarının da olduğu bilinciyle, yeni doğan bir çocuk gibi umut taşıyarak, gelecekte kadın üreticilerin sektöre yön vermesi hedefiyle" kurulduğu aktarıldı.

Kurulduğu günden bugüne Komite’nin bünyesindeki kadın üretici sayısını iki katından fazla yükselttiğinin ve toplum içerisinde üreten kadınların, üretimde daha etkin söz sahibi olmayı başardığının belirtildiği açıklamada, “Komite birçok proje ve eğitim programı ile üreten kadınların kendilerini geliştirmesine maddi destekle olanak sağlamaya ve imkanlarını artırmaya çalıştı. Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği çatısı altında, sürdürülebilir kalkınmada kadının emeğinin farkındalığını artırmak ve bu vizyonla daha fazla üreten kadını aramıza ekleyerek, daha üretken, daha başarılı, daha güçlü sesle birlikte olmayı diliyoruz.” denildi.