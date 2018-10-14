Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği TÜYAP Fuarı’na Katıldı

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, 22 kişilik üretici grubuyla bu yıl 16’ncısı gerçekleştirilen Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Tüyap Bursa Fuarı’na katılarak KKTC’yi temsil etti.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle basın bürosu aracığıyla yaptığı yazılı açıklamada Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği olarak dün olduğu gibi bugün de üreticilerin teknolojiyi yakından takip etmesi adına bu tür sosyal faaliyetlerde bulunmasının önemine işaret etti.

Kelle, fuarların sadece teknolojiyi yakından takip etmek adına değil, üretici temsilcilerinin birbirleriyle daha fazla dayanışma içinde olmalarını sağladığını da ifade ederek, üretim sezonu öncesi üreticilerin her türlü zorluğa rağmen üretime sahip çıkmaya devam etmeleri çağrısında bulundu.