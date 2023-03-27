Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları: 24 senedir sahnemiz yok

ads ads ads ads
27/03/2023

ads
Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları: 24 senedir sahnemiz yok

 Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, 24 yıldır tiyatro binalarının bulunmadığını hatırlattı.

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, Dünya Tiyatro Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

“Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları olarak yıllardır bir belirsizlik içerisinde sahnesiz, atölyesiz ve personelsiz boğulmamaya çalışıyoruz. Ama yaşanan tüm bu deprem felaketlerinin ve derinden hissettiğimiz yas sürecinin tam ortasında, öğrenciler çadırda eğitim görürken, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları'nın 24 senedir sahnesinin olmadığını hatırlatmaya da çekiniyoruz.”

27/03/2023 14:21
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Kıbrıs, Türk, Devle, t Tiyatro, sahne bina,
MANŞETLER

HK KÜLTÜR SANAT

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.