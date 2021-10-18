Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları 'Gocasını Bişiren Gadın' Oyunu İle Turne Hazırlığında…

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, “Gocasını Bişiren Gadın” oyunu ile yurt içi ve yurt dışı turnelerine hazırlanıyor.

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) kapalı gişe oynayan “Gocasını Bişiren Gadın”, 22 Ekim Cuma yapılacak gösteriminin ardından yurt içi ve yurt dışı turneleri için Lefkoşa’daki gösterimlerine kısa bir ara verecek.

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın sahneye koyduğu, Debbie Issit’in yazdığı, Cevahir Caşgir’in uyarlayıp yönettiği Kocasını Pişiren Kadın (Gocasını Bişiren Gadın) seyirciden tam not aldı.

Oyunda, bir aldatmanın toplumsal sorgulaması yapılırken, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın-erkek ilişkisi ve aile kavramı üzerinden kadının yok sayılan varlığı, kara bir güldürü olarak üç karakter ekseninde izleyiciye sunuluyor.

Oyunda, Pınar İnandım, Ruhsan Ankay ve Ali Şaşkara rol alıyor.

22 Ekim Cuma günü Lefkoşa’da son gösterimi yapılacak oyunun, turne takvimi ilerleyen günlerde sanatseverler ile paylaşılacak.

Kapalı alanlarda adapass sorgulaması yapılması nedeniyle tiyatro oyunlarına önceden rezervasyonlu ve oyun saatinden en az yarım saat önce gidilmesi gerekiyor.

+14 yaş seyirciye hitap eden oyun için 0392 228 71 91 numaralı telefondan rezervasyon yaptırabilir.

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18/10/2021 13:07