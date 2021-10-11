Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları perdelerini açtı

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları 2021-2022 tiyatro sezonunu açtı.

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları'ndan yapılan açıklamaya göre; 8 Ekimde perdelerini açan Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrolarının yeni sezon oyunu Debbie İssit'in yazdığı Caşgir'in uyarlayıp yönettiği Kocasını Pişiren Kadın (Gocasını Bişiren Gadın), her cuma saat 20:00' de Lefkoşa AKM'de.

Nedir kadın? Nedir erkek? İlişki ne kadar zor olabilir? Kendini bilmek ne kadar zordur? Duygusal açlık ile fiziksel açlık birbirlerine paralel mi ilerler? Ya kadın? Her iki açlıkta da kadın mı olmalıdır yenecek tek şey?

Bir uyanışın kara komiği Gocasını Bişiren Gadın her cuma saat 20:00'de Lefkoşa AKM'de.

Değerli sanatseverler tiyatro salonalarına vb. kapalı alanlara kısıtlı sayıda seyirci kabul edileceğinden rezervasyon yaptırarak gitmenizi tavsiye ederiz.

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları "Gocasını Bişiren Gadın" oyunu için Rezervasyon bilgileri; Telefon: 0392 228 71 91 Hafta içi mesai saatleri içerisinde arayıp yerinizi ayırabilirsiniz. Ayrıca, Instagram; ktdtiyatrolari, Facebook; Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları sosyal medya hesaplarımızdan da bizlere ulaşıp yerinizi ayırabilirsiniz

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11/10/2021 14:32