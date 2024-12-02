Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu iş birliği protokolüne imza attı

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu (LBT), “Yağmur Durduğunda” adlı oyunun ortak yapımı için iş birliği protokolü imzaladı.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda yer alan imza töreninde protokole, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü Nazım Ced ile Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Kültür-Sanat Şube Amiri Kıymet Karabiber imza koydu. İmza törenine, tiyatro sanatçıları da katıldı.

Nehir Demirel’in yönettiği oyun, bir ailenin dört neslini anlatıyor.

-Karabiber

LTB Kültür-Sanat Şube Amiri Kıymet Karabiber, imza öncesinde yaptığı konuşmada, “Yağmur Durduğunda” adlı oyunun iş birliği protokolüne imza atmak için bir araya geldiklerini belirtti.

Bu iş birliğinin Kıbrıs Türk Tiyatrosu için çok önemli olduğunu dile getiren Karabiber, Kıbrıs Türk Tiyatrosunda iki değerli kurum olan Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun yıllar sonra yeniden bir araya geldiğini kaydetti.

Karabiber, iş birliğinin devam etmesini diledi.

-Ced

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü Nazım Ced de, bugün atılacak imzanın bir "tarih" olduğunu vurgulayarak, ülkenin en önemli iki tiyatrosunun bir araya geldiğini belirtti.

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosu'nun kurulmasında Lefkoşa Belediye Tiyatrosu sanatçılarının çok katkısı olduğunu dile getiren Ced, “Bizim için anlamlı bir gün” diyerek, bu iş birliğinin Kıbrıs Türk Tiyatrosu için önemli projelere vesile olmasını temenni etti.

-Ersoy

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu kurucularından Yaşar Ersoy ise, iş birliği ve dayanışmanın her alanda demokrasinin gereği ve demokrasi kültürünün temeli olduğunu vurguladı.

Tiyatronun birden çok insanın bir araya gelişiyle var olduğunu ifade eden Ersoy, demokrasi kültüründe katılımcılığın esas olduğuna dikkat çekerek, “Katılımcılık olmadan o ülkede demokrasi gelişemez” dedi.

İki kurumun iş birliğinin çok önemli olduğunu kaydeden Yaşar Ersoy, bunun bir ilk olmadığını, 1984 yılından başlayarak, örnek olacak iş birlikleri olduğunu anlattı. “Bütün bu iş birlikleri siyasetin ve bürokrasinin engeline takılmıştı” diye konuşan Ersoy, iki kurum tiyatrosu ve genelde ülke tiyatrosunun özerkliğinin şart olduğunu belirtti.

-Aykut

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Cem Aykut da, iki profesyonel tiyatronun iş birliğinin herkesi çok mutlu ettiğini ifade ederek, sanatın birleştirici ve iyileştirici gücünün toplumlar arasında tarih boyunca kanıtlanmış bir gerçek olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk Tiyatrosunun, hem yurt dışında hem yurt içinde sesini daha çok yükselteceklerine inanç belirten Aykut, protokolün gerçekleşmesinde büyük katkıları olan Ced ve Karabiber’e teşekkür etti.

-Demirel

Yönetmen Nehir Demirel de, “Yağmur Durduğunda” adlı oyunun bir ailenin dört neslini anlattığını dile getirerek, “Biz de günün sonunda tiyatronun çocuklarıyız… Bir aileyi ayakta tutmak da bizim görevimiz” dedi.

Ülkede bu kadar az tiyatro sanatçısı ve kurum varken bir arada olmanın çok kıymetli olduğunu ifade eden Demirel, protokolün geleceğe dair bir adım olduğuna inanç belirtti.