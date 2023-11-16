Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, yeni sezonu Gizli Dünya oyunuyla açıyor

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, geleneksel hale gelen çocuk tiyatrosu prömiyerleriyle 2023-24 sezonunu 4 yaş ve üzeri çocukları hedefleyen "Gizli Dünya" adlı oyunla açıyor.

Devlet Tiyatroları, 20 Kasım Pazartesi günü İskele'deki prömiyerin ardından, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına bağlı ilkokulların 1. 2. ve 3. sınıflarına gösteri yapmak üzere yolculuğa çıkıyor.

Gülen İpek Abalı'nın kaleme aldığı ve Nergül Tuncay Fellahoğlu'nun yönettiği "Gizli Dünya" oyunu, çocuklara sadece masal okumanın keyfini değil, aynı zamanda hayal kurmanın önemini de hatırlatmayı amaçlıyor. Bugünün çocuklarının kitap okumayı unuttuğu, hayal kurmaktan uzaklaştığı bir dönemde, bu oyun masalların sihirli dünyasını sahnede canlandırarak çocukları eğlenceli ve öğretici bir serüvene davet ediyor.

Oyunun yaratıcı ekibi:

Yazan: Gülen İpek Abalı

Yöneten: Nergül Tuncay Fellahoğlu

Yardımcı Yönetmen: Ruhsan Ankay Kısa

Oyuncular: Pınar İnandım, Suzan Polat, Deniz Aslım ve Mehmet Samer

Koreograf: Batu Konnolu

Besteci: Fatih Çiçekli

Dekor ve Kostüm Tasarım: Fatma Bender

Işık Tasarım: Mustafa Kral

Çocuk Gazetesi : Cevahir Caşgir Hadımcı

Afiş Tasarım: Kemal Menemenci

Fotoğraf: Ulaş Öğüç

Turne Sorumlusu: Çağda Özsoy

Kostüm Uygulama: Gülsen Dünki

Işık Uygulama: Mustafa Kıral

Dekor Uygulama: Mehmet Isırgan ve Yalçın Arıcı

Efekt Uygulama: Ayla Çağla Öztaşçı

Sahne Amiri: Yalçın Arıcı

Ulaşım: Ayhan Kayar