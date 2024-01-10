19 Ocak Cuma akşamı prömiyer yapacak olan oyun her cuma saat 20.00’da Rauf Denktaş Üniversitesi Kültür Merkezi’nde (Eski Mısırlızade Sineması) sahnelenecek/

Hakan Elmasoğlu’nun yönettiği, Jordi Galceran’ın kaleme aldığı oyunumuz; Bir şirketin toplantı odasında iş görüşmesine gelen dört kişinin, tüm hünerlerini ortaya koyup işi kapmak için gizem dolu çeşitli sınavlardan geçecekleri trajik ve komik bir serüveni konu alıyor.

Oyunda; Birce Birsel Çağlar, Diren Özdoğal, Ali Şaşkara, Nazım Bayraktaroğlu rol alıyor. Yönetmen yardımcılığını Zehra Evliya Parıldak üstlenirken, oyunun Çevirisi Beliz Çoşar’a, dramaturji Ayla Çağla Öztaşçı’ya, dekor ve kostüm tasarımı Fatma Bender’e, afiş tasarımı Barış Argus’a, ışık tasarımı ekip çalışmasına, Besteleri Fatih Çiçekli’ye ait/

Kostüm uygulamada Gülsen Dünki, dekor uygulamada Mehmet Isırgan, sahne teknisyeni Yalçın Arıcı ,ışık uygulamada Mustafa Kıral, efekt uygulamada Fatih Çiçekli, sahne amiri Ulaş Öğüç, Basın Sosyal medya Pınar İnandım ve turne amiri görevinde Mehmet Samer bulunmaktadır.

Oyun yaş sınırı +16 olup biletler oyun günü kapıdan temin edilebilir. Detaylı bilgi ve erken rezervasyon için 0392 228 71 91 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.