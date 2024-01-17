Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın yeni oyunu 'Grönholm Metodu' seyirciyle buluşuyor

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrolarının yeni oyunu "Grönholm Metodu"nun ilk gösterimi 19 Ocak Cuma, Rauf Denktaş Üniversitesi Kültür Merkezi’nde (eski Mısırlızade Sineması’nda) yer alacak.

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’ndan verilen bilgiye göre, oyunun başlama saati 20.00. Oyun, her Cuma sahnelenecek.,

Jordi Galceran’ın kaleme aldığı oyunun yönetmeni Hakan Elmasoğlu. Oyunda Birce Birsel Çağlar, Diren Özdoğal, Ali Şaşkara, Nazım Bayraktaroğlu rol alıyor. Çevirisi Beliz Çoşar, besteleri Fatih Çiçekli, dramaturji Ayla Çağla Öztaşçı, dekor ve kostüm tasarımı Fatma Bender, afiş tasarımını Barış Argus'a ait oyunun yönetmen yardımcılığını Zehra Evliya Parıldak yapacak. Kostüm uygulamada Gülsen Dünki, dekor uygulamada Mehmet Isırgan, sahne teknisyeni Yalçın Arıcı, ışık uygulamada Mustafa Kıral, efekt uygulamada Fatih Çiçekli, sahne amiri Ulaş Öğüç, Basın Sosyal Medya Pınar İnandım, fotoğraf ve video kayıt Uğurcan Bayraktaroğlu, turne amiri görevinde Mehmet Samer görev yapacak.

Tavsiye edilen kitle 16 yaş üstü. Bilet satışı oyun günü kapıda yapılacak. Detaylı bilgi ve erken rezervasyon telefonu: 0392 228 71 91