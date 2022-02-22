Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları yeni oyunu ile perdelerini açıyor

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın yeni oyunu “Bavul” seyircisiyle buluşuyor!

25 Şubat’ta prömiyer yapacak olan oyun her cuma saat 20.00’da Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenecektir.

Ebru Nil Aydın’ın yönettiği, Sam Bobrick’in kaleme aldığı tek perdelik komedi oyunu; havaalanında karışan bavulların yol açtığı komik ve karmaşık olayları, insan ilişkilerini, aşkları,sevgileri, yalnızlıklarının eğlenceli hikayesini konu almaktadır.

Yeni oyun Bavul'da ; Birce Birsel Çağlar, Ulaş Öğüç, Suzan Polat, Deniz Aslım rol alıyor. Yönetmen yardımcılığını Ali Şaşkara üstlenirken, oyunun dekor ve kostüm tasarımı Fatma Bender’e, afiş broşür tasarımı Naz Atun’a, ışık tasarımı Diren Özdoğal’a, Besteleri Fatih Çiçekli’ye aittir.Kostüm uygulamada Gülsen Dünki, dekor uygulamada Mehmet Isırgan, Hayali Okuyucu, Yalçın Arıcı, ışık uygulamada Mustafa Kıral, efekt uygulamada Ayşe Uzun ve sahne amiri görevinde Mehmet Samer bulunmaktadır.

Bavul 25 Şubat itibariyle her Cuma Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenecektir. Detaylı bilgi ve erken rezervasyon için 0392 228 71 91 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

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22/02/2022 15:04