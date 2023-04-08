Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın yeni oyunu “Kuş Albay” 11 Nisan’da DAÜ’de sahnelenecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın yeni oyunu “Kuş Albay”ı DAÜ ve Gazimağusa ile buluşturuyor.

Hristo Bohtchev’in yazdığı ve İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçısı – Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosu Yönetmeni Hakan Elmasoğlu’nun yönettiği “Kuş Albay” oyunu, 11 Nisan 2023 Salı günü, saat 20:00’de, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda sahne alacak.

Tiyatro oyununu seyretmek isteyen öğrenciler için 19:15 – 19:45 saatleri arasında Sabancı Yurdu ile DAÜ-2 Yurdu önünden kongre sarayına ring servisleri yapılacak.

DAÜ tarafından yapılan açıklamada söz konusu tiyatro oyununa katılımın tüm öğrencilere ve halka ücretsiz olduğu bildirildi. Tiyatro oyununa 12 yaşından küçük çocukların getirilmemesi istendi.

Yazarın 1996 yılında Bosna Savaşı sırasında yazdığı özgün bir kara mizah örneği olan “Kuş Albay” Balkan dağlarında belirsiz bir yerde ilacın, çarşafın, doğru dürüst yiyecek ve giyeceğin bile olmadığı manastırdan bozma bir psikiyatri kliniğinde geçiyor. Oyunda Deniz Aslım, Pınar İnandım, Zehra Evliya, Ali Şaşkara, Nazım Bayraktaroğlu, Cansev Gürsoy, Mehmet Samer ile Diren Özdoğan rol alıyor.

Bu habere tepkiniz:



08/04/2023 10:29